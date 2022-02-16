Пекин, , 11:25 — REGNUM В финал командного спринта на Олимпийских играх в Пекине вышли российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева. Об этом 16 февраля сообщает ИА REGNUM.

Лыжи (сс) pixel2013

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Ступак и Непряева показали лучший результат в своём полуфинальном заезде, преодолев дистанцию за 23 минуты 0,4 секунды. После них финишировали команды Финляндии, Швеции и Норвегии, которые также прошли в финал.

В другом полуфинале лучшими стали команды Германии, США, Австрии, Швейцарии. Также в финале будут выступать сборные Франции и Польши.

Финальный забег состоится 16 февраля.