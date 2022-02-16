Луганск, 16 февраля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Дежурные пункты наведения авиации разворачивают на находящейся под контролем Киева территории Донбасса Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом 16 февраля сообщил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Антон Микужис.

U.S. Army Europe ВСУ

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"C 13 февраля текущего года в населенных пунктах Лисичанск и Лиман (находящихся под контролем Киева — ред.) на базе отдельных радиолокационных рот первой радиотехнической бригады ВСУ развернуты дежурные пункты наведения авиации из состава 204-й и 831-й бригад тактической авиации», — сказал он.

Кроме того, офицер пресс-службы НМ ЛНР указал, что развернутым ВСУ пунктам наведения авиации, после того как они были установлены и также была проведена проверка работоспособности их технических средств, приказано сохранять режим радиомолчания до отдельного распоряжения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее офицер пресс-службы НМ ЛНР Антон Микужис рассказал, что отработку эвакуации раненых с использованием авиации проводят в Донбассе силовики Украины.