Луганск, , 11:46 — REGNUM Отработку эвакуации раненных с использованием авиации проводят в Донбассе силовики Украины. Об этом 16 февраля сообщил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Антон Микужис.

ВСУ

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«C военнослужащими медицинских подразделений 24-й бригады (Вооруженных сил Украины (ВСУ) — ред.) проведены занятия по тактической медицине с практической отработкой вопросов эвакуации раненых с применением вертолетов Ми-8 из состава 16-й отдельной бригады армейской авиации», — сказал он.

Кроме того, офицер пресс-службы НМ ЛНР рассказал, что также украинской стороной была направлена в населенный пункт Старичи из 184 учебного центра Национальной академии сухопутных войск группа военнослужащих 24 бригады ВСУ, которые прошли обучение по использованию шведских противотанковых ракетных комплексов «NLAW» и американских ручных противотанковых гранатомётов «М141».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) силовиков Украины около города Михайловка, находящегося под контролем Киева, и спорного города Золотое, которые расположены около линии соприкосновения в Донбассе, зафиксировала НМ ЛНР.