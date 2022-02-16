Москва, 16 февраля, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден заявил, что сомневается в достоверности сообщений о предполагаемом «вторжении» России на Украину.

Иван Шилов ИА REGNUM Эдвард Сноуден

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По его словам, официальные, но при этом голословные заявления могут провоцировать кризис вокруг Украины. Нет ничего более «гротескного», чем СМИ, подталкивающие к войне, отметил он.

«Но помните также, что источником моего скептицизма является то, что разведка США (опять же) делала действительно впечатляющие заявления, не представляя никаких доказательств — потому что вы этого от них не требовали», — написал Сноуден в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с иронией ответил на вопрос о том, могут ли жители Украины спать спокойно в ночь предполагаемого «вторжения» РФ. Им стоит завести будильники, заявил он.

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