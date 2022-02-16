Лондон, 16 февраля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин по-прежнему заставляет Запад гадать, когда начнётся «российская атака» на Украину. Об этом говорится в статье британского издания The Sun о якобы запланированном «вторжении» на Украину, обновлённой 16 февраля.

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Газета сообщила 15 февраля, ссылаясь на источники в американской разведке, что Россия «нападёт» на Украину в 1:00 по Гринвичу (4:00 мск) 16 февраля. Отмечалось, что вторжение начнётся с ракетного удара, в нём будут задействованы 200 тыс. военнослужащих.

После обновления в статье указывается, что ночь «прошла без происшествий», однако напряжение сохранялось до рассвета.

«Холодное чистое небо над столицей [Украины] Киевом, где местные жители готовились к воздушному налету, оставалось безмолвным, если не считать коммерческих рейсов», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, в российском МИД заявили, что власти Великобритании портят свою репутацию прогнозами о «вторжении» на Украину.

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