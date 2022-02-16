В ВС Южной Кореи выявили свыше 480 случаев заражения коронавирусом
Сеул, 16 февраля, 2022, 08:52 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 16 февраля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»
По их словам, коронавирус выявлен у 481 человека, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты и министерства обороны.
Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 9835.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 90 443 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 1 552 851.
Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили рекордные 90 тыс. носителей SARS-CoV-2