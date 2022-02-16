Сеул, , 04:08 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 90 443 зараженных коронавирусом нового типа. Это абсолютно рекордный показатель по числу выявленных инфицированных за одни сутки, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 90 281 случай связан с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что в течение шести дней до этого в Южной Корее выявляли более 50 тыс. инфицированных ежесуточно. Резкой рост заболеваемости COVID-19 в республике связывают с распространением штамма «Омикрон».

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 1 552 851. Также за минувшие сутки в стране скончались 39 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 7202 человека.