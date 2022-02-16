Москва, 16 февраля, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Вырабатываемые организмом человек антитела к штамму коронавируса «Омикрон» не могут полностью нейтрализовать другие разновидности SARS-CoV-2. Об этом 16 февраля заявил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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«Сейчас появились данные, что нейтрализующие антитела, которые вырабатываются в ответ на «Омикрон», довольно плохо нейтрализуют предыдущие штаммы. «Дельта» у нас еще остается, остальные уже почти никакой роли не играют в развитии этой эпидемии», — сказал он в интервью радио Sputnik.

Также вирусолог указал, что способность антител по обеспечению иммунной защиты организма может быть связана со степенью тяжесть перенесенного заболевания и в случае более тяжелого течения болезни, антител у человека будет больше.

«Но тут могут быть варианты, есть зависимость от особенностей человека и его иммунитета. Возможно, что у человека после легкой инфекции будет много антител», — пояснил Альтштейн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из данных американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, стало известно, что общее число выявленных на планете Земля подтвержденных случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день превысило 415 миллионов.