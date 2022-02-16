Вашингтон, , 08:10 — REGNUM Общее число выявленных на планете Земля подтвержденных случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день превысило 415 миллионов. Это 16 февраля следует из данных американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Коронавирус

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По данным университета, по состоянию на 08:00 мск в мире было выявлено 415 162 923 заразившихся SARS-CoV-2.

Также указывается, что на данный момент на планете суммарное количество летальных исходов от COVID-19 выросло до 5 836 601 и что в настоящее время 10 257 109 696 человек прошли вакцинацию от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что детей в возраст от 6 до 11 лет, которые еще не сталкивались с коронавирусом SARS-CoV-2, невозможно обнаружить в столице России.