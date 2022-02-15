Москва, , 14:30 — REGNUM Возможность проведения властями Украины силовой операции для решения конфликта в Донбассе исключать нельзя. Об этом 15 февраля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Кремль считает, что напряженность в Европе провоцируется не только и не столько российскими войсками на российской территории. Она провоцируется огромным скоплением украинских войск вблизи линии разграничения и всеми признаками того, что нельзя исключать силовой операции в Донбассе», — сказал он.

Также представитель Кремля отметил, что Россия небезучастна к судьбе республик Донбасса и добавил, что при этом Москва остаётся приверженной Минским соглашениям,

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что западные страны как мантру повторяют «заклинание» о том, чтобы скорее началась война между Россией и Украиной, несмотря на то, что российские войска после учений всегда возвращаются в места постоянной дислокации.