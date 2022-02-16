Вашингтон, 16 февраля 2022, 08:12 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил с обращением к жителям России и выразил уверенность в том, что они не хотят войны с Украиной.
Глава Белого дома также призвал граждан РФ «не бояться Соединенных Штатов, НАТО или Украины».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден заявил, что Соединенные Штаты не размещали на территории Украины свои ракеты и не планируют их размещать в будущем.
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