Вашингтон, , 08:12 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил с обращением к жителям России и выразил уверенность в том, что они не хотят войны с Украиной.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Обращаюсь к гражданам России: вы не враги нам. И я не верю, что вы хотите кровавой и разрушительной войны против Украины, страны, с которой у вас такие тесные связи, общая история и культура», — сказал Байден в обращении.

Глава Белого дома также призвал граждан РФ «не бояться Соединенных Штатов, НАТО или Украины».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден заявил, что Соединенные Штаты не размещали на территории Украины свои ракеты и не планируют их размещать в будущем.

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