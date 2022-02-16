Вашингтон, , 03:21 — REGNUM Соединенные Штаты не размещали на территории Украины свои ракеты и не планируют их размещать в будущем, заявил президент США Джо Байден в ходе своей официальной речи.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ни США ни НАТО не обладают ракетами на Украине. У нас также нет планов размещать их там», — заявил он.

Байден также заявил, что Вашингтон якобы не пытается дестабилизировать ситуацию в России и вредить российского народу. Также он усомнился, что Москва хочет военного конфликта с Киевом. Кроме того, Байден заявил, что США не будут направлять свои войска на Украину в случае обострения. Тем не менее он пообещал поставить Киеву военную технику.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал Россию и страны Западе не использовать язык оружия при переговорах. По его словам, разногласия между странами должны решаться дипломатическим путем.