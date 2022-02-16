Байден обратился к жителям России со словами «вы не наши враги»
Вашингтон, 16 февраля, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил с обращением к жителям России и выразил уверенность в том, что они не хотят войны с Украиной.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Байден
«Обращаюсь к гражданам России: вы не враги нам. И я не верю, что вы хотите кровавой и разрушительной войны против Украины, страны, с которой у вас такие тесные связи, общая история и культура», — сказал Байден в обращении.
Глава Белого дома также призвал граждан РФ «не бояться Соединенных Штатов, НАТО или Украины».
Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден заявил, что Соединенные Штаты не размещали на территории Украины свои ракеты и не планируют их размещать в будущем.
Читайте также: Байден пообещал не размещать ракеты на Украине