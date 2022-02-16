Лондон, , 01:00 — REGNUM Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, госсекретарь США Энтони Блинкен, министры иностранных дел Франции и Германии, Жан-Ив Ле Дриан и Анналена Бербок, в ходе телефонного разговора 15 февраля обсудили ситуацию вокруг Украины. Об этом глава британского МИД сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Лиз Трасс Tom Witham

Лиз Трасс «Вместе с нашими союзниками мы едины и согласны с тем, что любое вторжение будет крупной стратегической ошибкой с серьёзными последствиями для российского правительства».

Ранее мнение о необходимости встретить такую возможную «серьёзную стратегическую ошибку» России «масштабными скоординированными санкциями» было высказано в ходе разговора Трасс с её датским коллегой.

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Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Италии Марио Драги 15 февраля провёл телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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