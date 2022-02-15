Москва, 15 февраля 2022, 22:04 — REGNUM Британское руководство в очередной раз портит собственную репутацию, говорится в видеообращении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которое она 15 февраля опубликовала в своём телеграм-канале.
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Комментируя очередные прогнозы Лондона о «вторжении» на Украину, которое якобы готовит Россия, Захарова напомнила, как в Москве глава британской дипломатии Элизабет Трасс показала свою неграмотность.
Российский дипломат обратила внимание на новый «прогноз» The Sun, который сделан, «видимо, тоже с подачи Форин-офиса, а может быть, Даунинг-стрит». Уточняется дата и время, когда «состоится точно, наверняка, хайли-лакли, может быть, неминуемо вторжение России на Украину».
Она добавила, что англосаксонский дуэт (США и Британия) своими же действиями «разрушил своё детище в виде новой украинской власти».
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