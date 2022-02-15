Брюссель, 15 февраля, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Газопровод «Северный поток — 2» не заработает в случае, если между Россией и Украиной разгорится конфликт, как то считают возможным на Западе. Об этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в эфире радио BBC.

Gazprom.ru «Северный поток — 2»

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«Если между Россией и Украиной будет война, «Северный поток — 2» не заработает… Это не означает, что «Северный поток 2» перестанет работать навсегда», — сказал Боррель.

Он добавил, что если ситуация вокруг Украины обострится, то последствия коснутся и европейских стран. Ограничения затронут не только «Северный поток — 2», но и в целом поставки в Европу российского газа.

Санкции означают не только последствия для страны, против которой они направлены, но и для тех, кто их вводит, пояснил Боррель.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве категорически отрицают приписываемые России агрессивные намерения в отношении Украины. Подчёркивается также, что Россия никому не угрожает, а подобные утверждения — лишь предлог для наращивания сил НАТО вблизи её границ.

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