Вена, , 12:43 — REGNUM Западные санкции не должны затрагивать газопровод «Северный поток — 2» в случае, если Россия, как считают на Западе, осуществит вторжение на Украину. Об этом министр по европейским и иностранных делам Австрии Александер Шалленберг заявил в интервью медиагруппе Funke, опубликованном 15 февраля.

Александер Шалленберг Bmeia.gv.at

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Глава австрийской дипломатии выступил против дискуссий о включении газопровода в санкционный список. Он отметил, что лицензия на эксплуатацию газопровода ещё не получена от германских властей, и разговор идёт о том, чего пока не существует.

«Мне трудно понять, что «Северный поток — 2» должен быть центральным элементом угрозы Москве», — отметил Шалленберг.

По его словам, удивительно, что обсуждение антироссийских западных санкций вращается «вокруг двух модных словечек»: закрытия «Северного потока — 2» и отключения РФ от межбанковской системы SWIFT. Это не соответствует характеру и интенсивности экономических отношений, торговли рядом товаров между Россией и западными странами.

Австрийский политик одобрил введение санкций против РФ в случае «агрессии», но отметил, что из-за зависимости от поставок российских энергоресурсов они могут и навредить. Официальная Вена согласилась бы с четкой реакцией — массированным ответом Запада в случае «агрессии» РФ против Украины.

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