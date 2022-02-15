Лондон, 15 февраля, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Потенциальным кандидатом на пост главы «марионеточного режима», который Россия якобы намерена установить на Украине, является бывший депутат Верховной рады Олег Царев. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с данными разведки западных спецслужб, сообщила газета Financial Times.

ИА REGNUM Украина — Россия

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Собеседник издания утверждает, что именно его имя фигурирует в материалах спецслужб США, с которыми уже ознакомились представители разведок Австралии, Великобритании, Канады и Новой Зеландии.

«В Москве могли бы поставить Олега Царева на руководящую должность в ходе создания на Украине подконтрольного России правительства», — говорится в сообщении.

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Сам Царев назвал ситуацию довольно забавной. Он отметил, что сейчас является директором санатория в Ялте и уже давно перестал участвовать в политической жизни и выступать на государственных телеканалах, поэтому вряд ли он подходит на эту роль.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе МИД Великобритании распространил заявление о том, что российские власти якобы намерены привести к власти на Украине марионеточное правительство во главе с бывшим депутатом Верховной рады Евгением Мураевым. Глава британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс назвала эту информацию «проливающей свет на размах российской деятельности, направленной на подрыв Украины».

Позднее Sky News сообщил, что заявление министерства иностранных дел Великобритании о намерении России привести к власти в Киеве пророссийского лидера основаны на информации спецслужб США, а не Соединённого Королевства.