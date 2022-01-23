Лондон, , 16:11 — REGNUM Заявление министерства иностранных дел Великобритании о намерении России привести к власти в Киеве пророссийского лидера основаны на информации спецслужб США, а не Соединенного Королевства, пишет Sky News.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

«По данным Sky News, утверждение МИД Великобритании о планах России установить в Киеве пророссийское правительство скорее основано на информации американских спецслужб, а не британских», — написала в Twitter редактор военной информации издания Дебора Хейнс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Великобритании распространил информацию о том, что Россия якобы намерена привести к власти на Украине подконтрольное Москве правительство, которое должен возглавить бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев. После британского МИД эту информацию тут же подхватили разведывательные службы США и растиражировали через комитет сената Конгресса США по разведке.

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