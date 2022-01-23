Лондон, , 09:26 — REGNUM Министерство иностранных дел Великобритании распространило заявление о том, что российские власти якобы намерены привести к власти на Украине марионеточное правительство во главе с бывшим депутатом Верховной рады Евгением Мураевым. Соотвествующее заявление британский МИД распространил 22 января.

Британский флаг matthew Hunt

МИД Великобритании утверждает, что располагает сведениями о намерениях властей России привести к власти на Украине лояльное по отношению к Москве правительство. Возглавить это правительство якобы может бывший депутат Рады Евгений Мураев.

«У нас есть информация, которая указывает на то, что российское правительство намерено посадить пророссийского лидера в Киеве, в то же время раздумывая над тем, вторгнуться ли на Украину и оккупировать ее. Бывший украинский депутат Евгений Мураев рассматривается в качестве возможного кандидата», — сказано в заявлении британского внешнеполитического ведомства.

Также утверждается, что российские власти и спецслужбы поддерживают контакты со многими бывшими украинскими политиками. В этом контексте упоминаются: бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Сивкович, первый вице-премьер Украины (2010−12) и экс-глава администрации президента Виктора Януковича Андрей Клюев, первый вице-премьер (2012−14) Сергей Арбузов, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Якобы некоторые из этих лиц в настоящее время поддерживают контакты с российскими спецслужбами.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс назвала опубликованную её ведомством информацию «проливающей свет на размах российской деятельности, направленной на подрыв Украины». Она призвала Москву к «снятию напряженности и переговорам».