Москва, 15 февраля, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Консультации по Венскому документу в ОБСЕ, о которых попросила Украина, пройдут без участия России. Об этом заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко сообщил 15 февраля журналистам.

Council.gov.ru Александр Грушко

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Он отрицательно ответил на вопрос о том, будет ли российская сторона участвовать в этой встрече, и заявил, что Москва не собирается играть в политические игры. Более того, страны, пекущиеся о чистоте Венского документа, не приложили усилий к запуску соответствующих процедур, когда Украина вела боевую операцию против Донбасса.

«Если кто-то собирается в какие-то политические игры играть — играйте, а мы всё-таки серьезно относимся к инструментам укрепления доверия и безопасности и не дадим использовать их в неблаговидных целях», — сказал Грушко.

Как сообщало ИА REGNUM, на 15 февраля намечены консультации представителей государств — участников ОБСЕ в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Украина запросила их в связи с «необычной военной деятельностью» России вдоль границы.

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