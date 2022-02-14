Киев, , 15:05 — REGNUM Украина может обратиться 18 февраля в ОБСЕ, чтобы провести совместное заседание Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности организации и выработать рекомендации о дальнейших шагах в отношении России. Об этом пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко сообщил 14 февраля на брифинге.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он отметил, что накануне глава МИД Дмитрий Кулеба, не получив ответа на свой прежний запрос, поручил запросить применение следующего элемента механизма Венского документа ОБСЕ от 2011 года. Речь идёт об отдельной встрече ОБСЕ для обсуждения усиления и перемещения российских войск.

«Такая встреча должна состояться в течение 48 часов, вероятно, 15 февраля», — сказал Николенко.

Он добавил, что если 15 февраля украинская сторона получит неудовлетворительную информацию во время встречи, то 18 февраля Кулеба инициирует проведение в ОБСЕ совместного заседания уже не только для обсуждения ситуации на границах Украины, но и для «возможной выработки рекомендаций о дальнейших шагах относительно РФ».

Кроме того, 14 февраля в рамках украинской недели в ОБСЕ пройдут консультации по ситуации в Белоруссии, их инициировали Литва, Латвия и Эстония. Основная тема — учения с российскими военными на белорусской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля Украина запросила у России детальные разъяснения «военной деятельности» в районах вблизи Украины, в том числе в Крыму. В украинском МИД тогда заявили, что в случае отсутствия ответа инициируют чрезвычайную встречу государств — участников Венского документа.

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