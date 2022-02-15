Лавров сравнил слухи о «вторжении» РФ на Украину с торговлей воздухом
Москва, 15 февраля, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Заявления о якобы готовящемся Россией «вторжении» на Украину, которые в последнее время регулярно звучат со стороны западных стран, — это попытка раздуть трагедию из ничего. Об этом 15 февраля на пресс-конференции по итогам переговоров с действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), главой МИД Польши Збигневом Рау заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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Он напомнил, что нынешняя позиция Запада заключается в требовании от России прекратить свои учения и отвести войска от границы с Украиной.
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Он добавил, что России «учиться надо таким фортелям, которые они выкидывают».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс отметил, что заявления о возможной агрессии России против Украины, которые в последнее время всё чаще звучат из уст должностных лиц США, продиктованы благоразумной подготовкой. Он уточнил, что это касается как удовлетворения запросов Киева о расширении американской военной помощи Украине, так и укрепления «восточного фланга НАТО».
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