Москва, 15 февраля, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Заявления о якобы готовящемся Россией «вторжении» на Украину, которые в последнее время регулярно звучат со стороны западных стран, — это попытка раздуть трагедию из ничего. Об этом 15 февраля на пресс-конференции по итогам переговоров с действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), главой МИД Польши Збигневом Рау заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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Он напомнил, что нынешняя позиция Запада заключается в требовании от России прекратить свои учения и отвести войска от границы с Украиной.

«Россия как планировала, так и выполняет свои планы. Вот пришла пора частично завершать эти учения, они начинают возвращаться в места постоянного базирования. И Запад, я вас уверяю, если ещё не сказал, обязательно скажет: видите, мы как нажали на них, как Байден цыкнул, они сразу испугались и выполнили наши требования. Вот и всё. Это торговля воздухом, наши западные коллеги преуспели в этом весьма и весьма», — подчеркнул российский министр.

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Он добавил, что России «учиться надо таким фортелям, которые они выкидывают».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс отметил, что заявления о возможной агрессии России против Украины, которые в последнее время всё чаще звучат из уст должностных лиц США, продиктованы благоразумной подготовкой. Он уточнил, что это касается как удовлетворения запросов Киева о расширении американской военной помощи Украине, так и укрепления «восточного фланга НАТО».

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