Киев, , 09:14 — REGNUM Украина «поскандалила» с тремя государствами-партнёрами из-за нагнетания истерии вокруг предполагаемой «агрессии» со стороны России. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил 14 февраля на заседании фракции «Слуга народа» в Верховной раде, сообщает издание «Страна.ua».

Владимир Зеленский в Верховной раде Украины President.gov.ua

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По словам источника издания, президент пытался объяснить членам фракции, что Украиной играют, а она сопротивляется. Зеленский также пояснил, что Украина в конце концов смогла «найти понимание» с партнёрами.

«Президент сказал, что три наши дружественные страны нагнетают историю с войной», — утверждает источник.

О каких странах шла речь, не уточняется. Зеленский призвал парламентариев показать своим примером, что бегства не будет. Его речь была вдохновляющей «мы все вместе, всё будет хорошо».

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский ранее обратился к украинцам и объявил 16 февраля днём единения. В это день, как утверждают на Западе, Россия хочет «напасть на Украину». Российские власти многократно категорически отвергали утверждения о каких-либо агрессивных намерениях в отношении соседней страны.

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