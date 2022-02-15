Нижний Новгород, 15 февраля, 2022, 14:33 — ИА Регнум. За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 1027 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 243 483 человек на утро 15 февраля, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Подготовка к выходу в «красную зону»

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За сутки госпитализированы в ковидные стационары 650 жителей области.

С начала пандемии в регионе выявлено 315 172 случая заражения коронавирусом, из них 4992 — за минувшие сутки. 10 810 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, 17 летальных случаев зарегистрировано за минувшие сутки, накануне скончались 13 жителей области из числа пациентов с коронавирусом.

Как сообщили ИА REGNUM, по состоянию на 15 февраля, при секвенировании в 94% случаев заражения коронавирусом в Нижегородской области выявляется штамм «Омикрон». Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

На данный момент лабораторно подтверждено 373 случая, однако реальное число носителей нового штамма значительно выше, поскольку секвенирование проводится выборочно.

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