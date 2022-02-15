Нижний Новгород, , 14:27 — REGNUM По состоянию на 15 февраля, при секвенировании в 94% случаев заражения коронавирусом в Нижегородской области выявляется штамм «Омикрон». Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Фото штамма «Омикрон» Центр «Вектор»

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На данный момент лабораторно подтверждено 373 случая, однако реальное число носителей нового штамма значительно выше, поскольку секвенирование проводится выборочно.

Основная часть граждан, зараженных новым штаммом коронавируса, не выезжала за пределы Нижегородской области.

Все носители вируса изолированы, у большинства заболевание протекает в форме ОРВИ.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 февраля с начала пандемии в регионе провели 5 334 386 тестов для выявления заражения коронавирусом. Показатель охвата населения тестированием за предыдущие несколько дней снизился и составил 979,4 исследования на 100 тыс. населения при необходимой норме в 200 тестов на 100 тыс.

Накануне нижегородцы сдали 17 576 тестов на SARS-CoV-2.

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