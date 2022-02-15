Пекин, 15 февраля, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Сборная Швейцарии по хоккею одержала победу над командой Чехии в матче 1/8 финала на Олимпийских играх. Встреча завершилась со счётом 4:2.

(сс) orangemania Болельщица сборной Чехии по хоккею

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В составе швейцарской команды шайбы забросили Андрес Амбюль (на 15-й минуте), Киллиан Мотте (16), Денис Мальгин (30) и Рафаэль Диас (55). У чешской сборной отличились Лукаш Клок (11) и Роман Червенка (56).

В четвертьфинале сборная Швейцарии сыграет с командой Финляндии. Победитель встретится в полуфинале с победителем матча команд России и Дании.

Сборная Чехии впервые не смогла выйти в четвертьфинал Олимпийских игр.

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