Пекин, 15 февраля 2022, 09:41 — REGNUM Мужская сборная Дании по хоккею одержала победу над командой Латвии в матче 1/8 финала Олимпийских игр в Пекине. Встреча завершилась со счётом 3:2.
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В составе датской команды шайбы забросили нападающие Мортен Поульсен, Юлиан Якобсен и защитник Маркус Лауридсен. У сборной Латвии дубль оформил форвард Лаурис Дарзиньш.
Таким образом, соперником сборной России по четвертьфиналу Олимпийских игр стала команда Дании. Матч пройдёт 16 февраля.
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