Сеул, , 14:30 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал свою администрацию обеспечить 9 марта проведение честных и безопасных президентских выборов. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представительницу администрации южнокорейского лидера Пак Кён Ми.

Мун Чжэ Ин Иван Шилов © ИА REGNUM

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Известно, что данное заявление глава государства сделал 15 февраля в ходе встречи со своими помощниками.

Мун Чжэ Ин положительно оценил поправку в избирательном законодательстве, которая даёт возможность пациентам с коронавирусом и лицам, находящимся на карантине, принять участие в голосовании, а также призвал обеспечить её реализацию.

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