Сеул, , 14:57 — REGNUM Представители правящей и оппозиционной партий Южной Кореи предварительно согласовали предложение о предоставлении возможности пациентам с коронавирусом и людям, находящимся в самоизоляции, проголосовать на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщает KBS.

Голосование Kuvasato

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Согласно опубликованным данным, соответствующая договорённость была достигнута 10 февраля в ходе заседания законодательного подкомитета специального парламентского комитета по политической реформе.

Известно, что партии предложили организовать голосование для данной категории избирателей с 18:00 до 19:30 по местному времени в день президентских выборов, то есть 9 марта.

Ранее партии предлагали внести поправку в Закон о выборах, дав возможность инфицированным проголосовать 5 и 9 марта с 18:00 по 21:00. Однако это предложение было отклонено Центральной избирательной комиссией.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал принять меры, чтобы гарантировать лицам, проходящим лечение и находящимся на самоизоляции, право на участие в выборах.

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