Тбилиси, 15 февраля, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Волна эпидемии коронавируса в Грузии, вызванная штаммом «Омикрон», начала спадать, но жителям рекомендуется по-прежнему носить защитные маски и прививаться. Об этом 15 февраля заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.

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«Сегодня для борьбы с «Омикроном» осталось два основных оружия — маска и вакцинация. Вот почему мы пока не можем отказаться от неё ни в открытых, ни закрытых пространствах», — сказал Гамкрелидзе.

Он заявил, что от новой мутации SARS-CoV-2 лучше всего должна защищать третья или «бустерная» доза вакцины от COVID-19. При этом глава NCDC отметил, что эпидемия будет затихать понемногу.

Стоит отметить, ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что в 2021 году прошёл курс вакцинации, а также переболел коронавирусом. Но в феврале 2022 года он также заразился «Омикроном». Глава правительства предположил, что вакцина в случае с новой мутацией коронавируса «не работает». За это в оппозиции его назвали «антиваксером».