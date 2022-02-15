Тбилиси, , 12:46 — REGNUM Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили дважды привился от COVID-19, поэтому не может быть «антиваксером». Об этом заявил в ходе брифинга министр здравоохранения Зураб Азарашвили.

Ираклий Гарибашвили © ЕРА:JULIEN WARNAND

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«Конечно, премьер-министр не является «антиваксером». Это невозможно, учитывая то, что он сделал две прививки», — сказал глава минздрава.

По его мнению, высказывание премьер-министра о том, что прививки от COVID-19 не работают, поняли неправильно. Как считает Азарашвили, он не утверждал, что прививки при «Омикроне» бесполезны, а имел в виду, что они не защищают от заражения, но позволяют легче перенести болезнь.

«Премьер сказал следующее: лично он, заразившись «Омикроном», перенёс его очень легко, потому что был вакцинирован дважды», — заявил министр.

Напомним, 14 февраля Гарибашвили отметил, что в 2021 году дважды привился от COVID-19, а потом и перенёс эту болезнь, но заразился в феврале «Омикроном». Ранее врачи также отметили, что в подавляющем большинстве случае новая мутация коронавируса переносится легко, как обычное ОРЗ.

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