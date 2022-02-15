Брюссель, 15 февраля, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Европейский союз готов обсуждать с Россией озабоченности в сфере безопасности. Об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил 15 февраля в эфире радиостанции BBC Radio 4.

European Parliament Жозеп Боррель

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По его словам, у России есть тревоги по вопросам безопасности, и в ЕС это должны принять как факт. Развеять эти тревоги можно, сев за стол переговоров, и это единственный путь.

«Мы готовы изучать и обсуждать их [России] тревоги по вопросам безопасности», — сказал Боррель.

Он добавил, что если Россия и Украина начнут войну, как допускают на Западе, то санкции затронут РФ «со всех сторон». Это будут персональные прямые санкции, экономические секторальные, финансовые санкции, которые обернутся серьёзными последствиями для экономики РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия хотела бы помощи от европейских стран в разрешении внутреннего украинского конфликта.

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