Москва, , 16:01 — REGNUM России хотелось бы, чтобы европейские страны перешли от слов к делу и помогли в разрешении внутреннего украинского конфликта. Об этом 9 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24».

Мария Захарова Mid.ru

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"Не хочется, чтобы, надеюсь, искренние порывы европейцев (урегулировать внутренний украинский кризис) ‑ и в данном случае я говорю, как о политиках, так и о народах европейских государств — оставались только на словах и только в качестве не завершающихся итогом мероприятий. Очень хочется, чтобы все это было и искренним, и эффективным», — сказала она.

Также Захарова назвала конфликт на юго-востоке Украины «позорным явлением» для Европы XXI века.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия обращалась с призывом к западным странам начать диалог по безопасности в течение многих лет и теперь непонятно, почему некоторые страны Европы обращаются с таким же призывом к Москве.