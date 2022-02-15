Москва, 15 февраля, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Западные страны как мантру повторяют «заклинание» о том, чтобы скорее началась война между Россией и Украиной, несмотря на то, что российские войска после учений всегда возвращаются в места постоянной дислокации. Об этом 15 февраля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Мы всегда говорили, что после того, как завершаются учения — те стадии, которые должны завершаться в определенные сроки, — войска возвращаются в места постоянной дислокации», — сказал он.

Также представитель Кремля указал, что в этом обычном процессе, каковой происходит в этот раз, нет ничего нового.

«Все остальные страшилки — это, пожалуйста, обращайтесь как раз к этим авторам страшилок, которые сидят за океаном и которые как мантру произносят заклинания о том, чтобы как можно скорее началась война», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова президента США Джо Байдена о том, что Россия якобы 16 февраля может «вторгнуться» на Украину — это беспрецедентная кампания по нагнетанию напряженности в Европе.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.