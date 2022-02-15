Москва, , 13:44 — REGNUM Заявление президента США Джо Байдена о том, что Россия якобы 16 февраля может «вторгнуться» на Украину — это беспрецедентная кампания по нагнетанию напряженности в Европе. Об этом 15 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Действительно, от этого лихорадит весь мир, это не что иное, как абсолютно беспрецедентная информационная кампания по провоцированию и нагнетанию напряженности в Европе», — сказал он.

Также представитель Кремля назвал такого рода заявления американского лидера и сопутствующие этому действия, такие как эвакуацию дипломатов, плохой практикой.

«Объявлять о том, что они будут уничтожать в посольствах оборудование — это какая-то показная истерика, которая ни на чем не основывается», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца могут быть продолжительными из-за множества тем для обсуждения.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.