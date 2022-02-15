Сеул, 15 февраля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. 16 февраля в Южную Корею доставят 615 тыс. доз вакцины американской компании Pfizer. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе с инфекционными заболеваниями.

U.S. Secretary of Defense Вакцина Pfizer

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Согласно опубликованным данным, груз прибудет в международный аэропорт Инчхон 12:25 по местному времени.

Напомним, что правительство Южной Кореи заключило контракты на поставку в текущем году в общей сложности 150,44 млн доз вакцины от COVID-19. Из них 60 млн доз вакцины компании Pfizer, 28,47 млн доз вакцины Moderna, 40 млн доз вакцины Novavax, 4,49 млн доз вакцины Janssen. Ещё 17,48 млн доз вакцины поступит в страну в рамках программы COVAX.

К 16 февраля страна получит 6,97 млн доз.

По состоянию на 00:00 15 февраля в Южной Корее полностью вакцинировали 44,24 млн человек, что составляет 86,2% населения.

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