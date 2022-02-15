Сеул, , 09:47 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 10 247 человек. Об этом 15 февраля сообщает Newsis со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 00:00 15 февраля в общей сложности в стране получил первую дозу вакцины 44 745 781 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,2%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 13 434 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 237 550 человек. Уровень полной вакцинации составил 86,2%.

«Бустерную» дозу получили 191 303 человека. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 29 628 134 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 57 177 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 1 465 421.

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