Сеул, 15 февраля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. На американских военных базах, расположенных на территории Южной Кореи, продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом. Об этом 15 февраля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

U.S. Department of Defense Американские солдаты в Южной Корее

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

По их словам, с 8 по 14 февраля коронавирус был выявлен у 162 человек.

В настоящее время инфицированные изолированы и проходят лечение в медицинских учреждениях.

Общее число подтверждённых случаев на американских базах, расположенных в Южной Корее, увеличилось до 6118.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 57 177 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 1 465 421.

Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили свыше 57 тыс. носителей SARS-CoV-2