Сеул, , 04:30 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 57 177 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Медики в защитных костюмах. Южная Корея Busan.go.kr

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По его данным, 57 012 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Отмечается, что это новый рекорд по числу выявленных за сутки заболевших в Южной Корее. При этом в стране уже шесть дней подряд выявляют свыше 50 тыс. инфицированных ежесуточно. Также в республике начало расти число пациентов, находящихся в критическом состоянии.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 1 465 421. Также за минувшие сутки в стране скончался 61 пациент с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 7 163 человека.