Москва, 15 февраля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Дата «вторжения» России на Украину, которую «назначили» некоторые западные СМИ, — 15 февраля — войдёт в историю как день провала западной пропаганды войны. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«15 февраля 2022 [года] войдёт в историю как день провала западной пропаганды войны. Посрамлены и уничтожены без единого выстрела», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

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Как сообщало ИА REGNUM, американское агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванных чиновников из неназванной страны, написало, что новой датой возможного «нападения» России на Украину может стать 15 февраля. По информации источника, действия Россия могут включать провокацию в Донбассе или прямое нападение на украинскую столицу.

Ранее президент США Джо Байден в ходе переговоров с лидерами стран-союзников заявил о планах России якобы напасть на Украину, возможно, 16 февраля. При этом российские войска якобы сначала могут нанести ракетные удары и провести ряд кибератак.

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