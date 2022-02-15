Москва, , 09:53 — REGNUM В случае, если Украина нападет на Россию, на это последует ответ российской стороны. Об этом 15 февраля заявил постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов в интервью британской газете Guardian.

Владимир Чижов Mil.ru

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Как отметил постпред РФ при ЕС, российская сторона не намерена вторгаться на Украину, если ее на это не спровоцируют.

«Если украинцы предпримут атаку против России, не удивляйтесь, если мы ответим», — сказал Чижов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что ситуация вокруг Украины должна разрешиться дипломатическим путём, именно за такой вариант урегулирования кризиса выступает Токио.