Вашингтон, 15 февраля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. 14 февраля правительство США порекомендовало гражданам страны воздержаться от поездок в Южную Корею из-за быстрого распространения коронавирусной инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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Центры по контролю и профилактики заболеваний США включил Южную Корею в категорию стран «очень высокого» эпидемического риска. Помимо Южной Кореи в данную категорию входят такие страны Азербайджан, Белоруссия, Коморские острова, Французская Полинезия, Сен-Пьер и Микелон.

Госдепартамент США также рекомендовал избегать поездок в Южную Корею и отнес страну к максимальному — 4-му уровню опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 57 177 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 1 465 421.

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