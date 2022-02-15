Москва, 15 февраля, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Российские военные после окончания совместных с Белоруссией учений «Союзная решимость» вернутся в пункты постоянной дислокации. Этот процесс уже начался, заявил 15 февраля официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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Он отметил, что свои задачи уже выполнили подразделения Южного и Западного военных округов. Они начали погрузку на железнодорожный и автомобильный транспорт и до конца дня выдвинутся в свои гарнизоны.

«По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации», — сказал Конашенков журналистам.

Представитель оборонного ведомства также сообщил, что за последним этапом российско-белорусских учений, который пройдёт на полигоне Обуз-Лесневский, будут наблюдать иностранные военные атташе. На этом полигоне 19 февраля пройдут боевые стрельбы.

Как сообщало ИА REGNUM, совместные учения России и Белоруссии «Союзная решимость-2022» проходят с 10 по 20 февраля.

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