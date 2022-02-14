Москва, 14 февраля 2022, 08:43 — REGNUM Российские и белорусские экипажи истребителей Су-30СМ в рамках учений «Союзная решимость — 2022» отработали совместное патрулирование границы Союзного государства, сообщили 14 февраля в пресс-службе Минобороны России.
Как сообщало ИА REGNUM, сводные артиллерийские дивизионы Восточного военного округа (ВВО) и вооружённых сил Белоруссии, действуя в рамках учений «Союзная решимость — 2022» на полигоне «Осиповичский» (Могилёвская область), нанесли массированные огневые удары по району, занятому условным противником.
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