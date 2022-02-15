Рим, , 11:12 — REGNUM Возможность перезагрузки отношений между Западом и Россией существует, однако это зависит от политической воли обеих сторон. Такое мнение высказал председатель государственного совета Италии Франко Фраттини.

США и Россия

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«Думаю, что у американского президента есть желание взять на себя обязательства, потому что у него есть внутриполитические проблемы и проблемы с Китаем. Зачем ему держать открытый фронт еще и с Россией, которая могла бы оказать помощь на Ближнем Востоке и в Средиземноморье?» — сказал в беседе с РИА Новости Фраттини.

Он также добавил, что «слышал весьма позитивные заявления со стороны президента РФ Владимира Путина».

«И теперь необходимо, чтобы дипломатия от этих заявлений довела дело до настоящей перезагрузки», — указал политик.

Фраттини считает, что попытка перезагрузки должна предполагать, что «обе стороны являются гарантами, что они действительно обязуются, чтобы не было ни инцидентов, ни провокаций».

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«Конечно, это требует некоторого времени, но я считаю, что после женевских встреч можно что-то сделать в этом направлении. Это было бы хорошо для безопасности всех», — констатировал глава госсовета Италии.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор истории в Школе передовых международных исследований при Университете Джонса Хопкинса Мэри Элиз Саротт заявила, что идеальные условия для будущего обострения отношений между Москвой и Вашингтоном были созданы ещё в 1990-е годы, когда Россия в неспокойное для страны время после развала СССР подписала ряд невыгодных для себя договоров.