Вашингтон, , 12:34 — REGNUM Идеальные условия для будущего обострения отношений между Москвой и Вашингтоном были созданы ещё в 1990-е годы, когда Россия в неспокойное для страны время после развала СССР подписала ряд невыгодных для себя договоров. На это в своей книге «Ни на дюйм: Америка, Россия и выход из тупика после холодной войны» указала профессора истории в Школе передовых международных исследований при Университете Джонса Хопкинса Мэри Элиз Саротт.

США и Россия

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Она подчеркнула, что после «победы в холодной войне» странам Запада стоило вспомнить афоризм Уинстона Черчилля: «В победе нужно быть великодушным», так как окно возможностей всегда находится в движении, пишет The New Yorker.

«Подобно тому, как ледник медленно скользит по склонам, но глубоко изменяет обширные участки местности, так и расширение НАТО на восток вынуждало элементы политического ландшафта, сложившегося после холодной войны, изменяться и трансформироваться, оставляя позади прежние ориентиры», — подчёркивает Саротт.

Весь процесс расширения альянса был отмечен «опьяняющим чувством» — это был тот исторический момент, когда США могли свободно «играть мускулами», отмечает автор книги. Во её словам, Во время президентства Бориса Ельцина администрация Билла Клинтона воспользовалась возможностью, вызванной откровенной слабостью России, неспособной отстаивать свои условия построения «нового мира».

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«На саммите в Хельсинки Клинтон пообещала выделить Ельцину четыре миллиарда долларов инвестиций в 1997 году — столько же, сколько США предоставили за пять предыдущих, а также подтолкнуть вопрос с членством России в ВТО и предоставить Москве другие экономические преференции. Взамен Россия фактически должна была допустить беспрепятственное расширение НАТО. Ельцин опасался, что эти меры могут быть восприняты как «своего рода взятка», — отметила автор статьи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что страны Запада в 90е-годы обещали не расширять НАТО на восток, однако нагло обманули Россию. Глава государства напомнил, что было пять волн расширения НАТО, ракетные системы появляются в Польше и Румынии. Это не Россия пришла с оружием, это к ней пришли, добавил он.