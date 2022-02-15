Брюссель, 15 февраля, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Численность российских военных на границе с Украиной эквивалентна числу военных, которые были задействованы на учениях «Запад-21» в сентябре 2021 года. Об этом в интервью газете Guardian 15 февраля заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов, комментируя опасения Запада по поводу неминуемости конфликта на Украине.

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Дипломат подчеркнул, что тогда никого такое положение дел не возмутило.

«И никто не сказал и слова», — указал Чижов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в Берлине Сергей Нечаев заявил, что размещение российских войск у границы с Украиной является реакцией Москвы на поставки западными странами оружия Киеву. Вместе с тем дипломат добавил, что это абсолютное право России: «Это не угроза, это нормальная ситуация».

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Нечаев подчеркнул, что вблизи российской границы проводится много украинских тактических учений. В Румынии и Польше Североатлантический альянс устанавливает ракетные комплексы, которые угрожают России.

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