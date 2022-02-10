Женева, Швейцария, 10 февраля 2022, 12:02 — REGNUM США и их западные союзники вряд ли готовы к реальной конфронтации с Россией. Политическое давление, военные манёвры и санкции они применяют для повышения ставок на переговорах по гарантиям безопасности, полагает постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.
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По его словам, в Москве далеки от мысли, что страны Запада вынашивают реальные планы по развязыванию конфликта с Россией. Но действия этих стран заставляют переосмысливать ситуацию вокруг Украины и на линии соприкосновения «Россия — НАТО».
«Один из выводов напрашивается сам собой: и возможные экономические санкции, и политическое давление наряду с военными приготовлениями используются нашими оппонентами для повышения ставок в ходе возможных переговоров по гарантиям безопасности», — сказал Гатилов в интервью РИА Новости.
Дипломат добавил, что такой приём известен в дипломатии, его в истории международных отношений применяли уже много раз.
Как сообщало ИА REGNUM, постпред Гатилов также заявил, что через миф о «российской угрозе» западные страны увеличивают военные бюджеты и наращивают присутствие вблизи границ РФ.
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