Москва, , 10:30 — REGNUM Минские соглашения не могут быть выполнены «на условиях РФ», потому что их просто нет. Об этом 15 февраля заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Оноре Домье. Опустите занавес, фарс окончен. 1834

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«Никаких «российских» условий нет, кроме буквально, как записаны, попунктного выполнения этого документа. Можно ли это назвать «российскими» условиями или здравым смыслом? […] Единственное, о чем мы говорим, и это стало уже лозунгом — выполнение минских договоренностей так, как это записано», — заявила в эфире программы «Соловьев Live» российский дипломат.

Что касается высказываний министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об отказе выполнять Минские соглашения на «условиях России», их Захарова настоящим фарсом, который киевский режим использует для подмены работы по имплементации Минских договорённостей.

«Силы и смелости сказать, что они более не привержены и не будут в принципе выполнять минские договоренности, — этих сил у них нет, потому что они понимают, что всё международное сообщество, наоборот, подчеркивает их актуальность и безальтернативность», — подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

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Поэтому дальше украинские власти «начинают заниматься любимым, а именно просто фактическим подогом».

«Это подлог — назвать те причины, которых нет в виде истинных невыполнения этого документа», — констатировала Захарова.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в телефонном разговоре с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Минские соглашения не могут быть выполнены «на условиях РФ».

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